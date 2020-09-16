Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Ростовской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба МВД региона.

По информации пресс-службы, столкновение произошло около 05:15 мск на 139-м км автодороги Элиста — Зимовники.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21 099, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем МАN, который двигался во встречном направлении», — указывается в сообщении и добавляется, что от удара грузовой автомобиль отбросило в кювет.

Также указывается, что в результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте ДТП, водитель и пассажир грузовика получили травмы. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восемь человек погибли и ещё 11 получили ранения из-за перевернувшегося на дороге грузовика с гравием в Китае.