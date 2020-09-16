Кабул, , 09:44 — REGNUM Как минимум два человека погибли и ещё 12 были ранены в результате взрыва заминированного мотоцикла в провинции Тахар, расположенной на северо-востоке Афганистана. Об этом 16 сентября сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на полицию.

По информации журналистов телеканала, после того, как на мотоцикле сработало закрепленное на нем взрывное устройство, также произошел взрыв нескольких баллонов с газом.

Кроме того, указывается, что в результате взрыва были повреждены несколько магазинов, которые располагаются возле места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что как минимум один человек погиб и ещё трое были ранены в результате взрыва, прогремевшего в Джелалабаде (провинция Нангархар) на востоке Афганистана.