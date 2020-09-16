Иркутск, , 09:37 — REGNUM Иркутские спасатели предупреждают об ухудшении паводковой обстановки: 16 сентября на реке Ушаковке в районе города Иркутска ожидается повышение уровня воды до отметок 210−240 см, выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности.

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Продолжительные ливни привели к наполнению русел малых рек Южного Прибайкалья: на реке Лене (участок Качуг — Жигалово) уровень воды повысился на 20−50 см, ниже по течению — на 5−25 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после продолжительных дождей в Иркутской области вновь возникла напряженная паводковая обстановка. За прошедшие сутки на территории южных, местами центральных и верхнеленских районов области отмечались осадки, наиболее интенсивные в Слюдянском, Иркутском, Шелеховском и Ангарском районах.

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Превентивные меры, предпринятые для защиты от вышедший из берегов реки Ушаковки, позволили не допустить эвакуации населения в Иркутске.

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