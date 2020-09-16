Аддис-Абеба, , 09:39 — REGNUM Более полумиллиона человек пострадали от наводнения в Эфиопии, причем в некоторых районах страны зафиксировали самые сильные дожди за последнее столетие. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление министра водных ресурсов и ирригации Эфиопии Селеши Бекеле.

Около 200 000 человек остались без крова от наводнения, охватившего по меньшей мере пять из 10 регионов Эфиопии, добавил он.

Бекеле отметил, что вода «уничтожила» домашний скот, посевы, повредила дома и общественную инфраструктуру до такой степени, какой не наблюдалось в течение десятилетий.

Поскольку в последние дни ситуация ухудшилась, правительство начало применять вертолеты для оказания помощи наиболее пострадавшим районам, заявил министр.

Соседний Судан также пострадал от сильного наводнения, которое было вызвано более обильными, чем обычно, сезонными осадками. По словам репортёров, уровень реки Нил достиг максимальной отметки за минувшее столетие.

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