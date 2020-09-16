Иркутск, , 09:32 — REGNUM Превентивные меры, предпринятые для защиты от вышедшей из берегов реки Ушаковки, позволили не допустить эвакуации населения в Иркутске. Об этом сообщается на сайте мэрии города сегодня, 16 сентября.

Паводок в Иркутске Мэрия Иркутска

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За прошедшую ночь уровень воды в реке Ушаковке достиг отметки в 210−220 сантиметров, при критическом уровне в 240 сантиметров. Из-за подъема воды частично подтопленными оказались автодорога и дачные участки на территории пади Грязнуха.

«На месте работают специалисты МУП «ИркутскАвтодор». С помощью тяжёлой техники ведется работа по понижению уровня дороги, чтобы вода ушла с подтопленных участков. Временные дамбы, которые были возведены накануне в садоводстве «Восток» и на улице 2-Аларская, сдержали воду. Эвакуация жителей не потребовалась», — отметил заместитель мэра Иркутска Дмитрий Ружников.

По его словам, береговую линию Ушаковки патрулируют специалисты аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутска «Безопасный город», в случае необходимости они готовы оказать жителям необходимую помощь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проливные дожди начали подтапливать дома в Иркутске: в Правобережной части областного центра частично накануне, 15 сентября, было подтоплено 19 улиц, а на Левом берегу локальные подтопления зафиксированы в поселках Боково и Селиваниха, введен режим повышенной готовности.

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