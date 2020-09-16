Кагера, Танзания, , 09:33 — REGNUM Полиция Танзании арестовала директора школы, 10 учеников которой погибли 14 сентября при пожаре в общежитии. Об этом сообщает BBC Swahili.

Семь других учеников также получили ранения во время инцидента и были госпитализированы в больницу в северо-западном районе Танзании, Кагера, сообщают репортеры.

Генеральный инспектор полиции Танзании Симон Сирро заявил журналистам, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причины пожара в Английской школе Бьямунгу.

«Итоги предварительного расследования показали, что общежитие не было построено в соответствии со стандартами», — заявил Сирро.

Начальник полиции сказал, что проводка в общежитии была неисправна, а все здание рухнуло после обрушения кровли, что является признаком того, что использованные при строительстве материалы были некачественными.

Местным властям было предложено провести расследование в отношении инспекторов министерства образования, которые разрешили размещать учеников в этом общежитии.

Напомним, в июле три ученика Мусульманской средней школы Илала в Дар-эс-Саламе погибли во время пожара в общежитии.

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