Ростов-на-Дону, , 09:24 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 16 сентября.

Авария произошла примерно в 5:15 мск на трассе Элиста — Зимовники. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21 099 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с большегрузом MAN. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-21 099, травмы получили водитель и пассажир фуры.

По факту ДТП проводится проверка.