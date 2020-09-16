Москва, , 09:16 — REGNUM Украинская гражданка, суррогатная мать Ирина Когут объявлена в федеральный розыск по делу о торговле младенцами. Розыск инициирован Главным следственным управленим СК России по Москве, сообщил 16 сентября источник в правоохранительных органах.

Женщине 1987 года рождения заочно предъявили обвинение в торговле людьми. Такое преступление предусмотрено частью 2 статьи 127.1 УК РФ.

Следствие полагает, что в 2014 и 2016 годах Когут родила троих детей, зарегистрировала их с использованием ложных сведений о родителях, а потом переправила на Филиппины. Там детей получили неустановленные лица в обмен на вознаграждение, рассказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовные дела о торговле младенцами, рожденными от суррогатных матерей, были возбуждены в Москве и Московской области. Тогда нескольких детей обнаружили в квартирах под присмотром нянь.

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