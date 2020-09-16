Пекин, , 09:08 — REGNUM Восемь человек погибли и ещё 11 получили ранения из-за перевернувшегося на дороге грузовика с гравием в Китае. Об этом 16 сентября сообщают местные власти в заявлении, обнародованном в социальной сети Weibo.

Уточняется, что инцидент случился 15 сентября в городе Синьян. Также сообщается, что за несколько часов до случившегося, в этом же месте проезжал грузовой автомобиль, который вез чеснок и часть последнего выпала на проезжую часть. Позднее на этом месте собрались местные жители, которые собирали чеснок и расчищали проезжую часть и именно на них и перевернулся грузовик с гравием.

Кроме того, указывается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Башкирии в асфальтоукладчик врезался управляемый 46-летней женщиной легковой автомобиль, три человека погибли и один пострадал.