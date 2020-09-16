Барнаул, , 09:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 16 сентября, по-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3828 пациента, +31 пациент за последние сутки) и ОРВИ (3713 пациентов, +12 пациентов за последние сутки).

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Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ не изменилось — 137 и 52 соответственно. Не обошлось без семи новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв составляет уже 401 человек.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 716 человек (+65 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 387 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени и началом учебного года в Алтайском крае продолжает расти число детей, заболевших ОРВИ. SARS-CoV-2 выявлен у 993 детей до 17 лет. С 1 сентября 2020 г. прирост составил 31 случай.

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