Киев, , 09:05 — REGNUM В Болгарии на черноморском курорте Солнечный берег недалеко от Варны утонул гражданин Украины. Об этом сообщили 15 сентября в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«11 сентября 2020 года на местном курорте Солнечный берег утонул гражданин Украины. По факту гибели нашего соотечественника местными правоохранительными органами открыто досудебное производство», — сказано в сообщении МИД Украины.

По информации пресс-службы, украинские чиновники оказывают всю необходимую помощь семье погибшего.

Тело 31-летнего гражданина Украины обнаружили на пляже у гостиницы «Гларус». По некоторым данным, он только приехал на отдых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Республике Алтай спасатели эвакуировали тело туриста, погибшего во время сплава по горной реке.

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