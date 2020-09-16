Кронштадт, Санкт-Петербург, , 08:58 — REGNUM Моряки Балтийского флота (БФ) 15 сентября эвакуировали с находящегося в Финском заливе грузового судна «EEMSBORG» члена экипажа, нуждающегося в экстренной медицинской помощи. Об этом пресс-служба БФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

Запрос о помощи поступил в оперативную службу Ленинградской военно-морской базы БФ через дежурного капитана — координатора морского спасательного центра Санкт-Петербурга. По предварительным данным, при выполнении судовых работ один из членов экипажа иностранного судна получил тяжёлые травмы и нуждался в срочной госпитализации.

Штаб по разрешению кризисных ситуаций базы ВМФ оперативно организовал спасательную операцию — направил к судну быстроходный патрульный катер «Раптор» со специалистами аварийно-спасательного отряда базы. В сложных метеоусловиях раненный иностранный моряк был снят с борта судна, доставлен в Кронштадт и передан бригаде скорой медицинской помощи.