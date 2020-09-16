Пестречинский район, Татария, 16 сентября 2020, 09:21 — REGNUM В Пестречинском районе Татарии произошел пожар в одной из квартир трехэтажного дома. В результате происшествия погибли два человека.
Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС от жителей ЖК «Царево village» в Новом Шигалеево в восьмом часу вечера 15 сентября. В доме на первом этаже по улице Мусы Джалиля горела кухня в одной из квартир. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться семь человек. В горевшей квартире пожарные обнаружили тела двоих погибших. Около 60 жильцов дома разместили в ближайшей школе, сообщает Татар-информ со ссылкой на старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева.
Причины пожара выясняются.
ИА REGNUM ранее сообщало, после разбора завалов на месте пожара в многоквартирном доме в Нижнекамске обнаружено тело мужчины. 14 сентября горела комната в однокомнатной квартире на четвертом этаже в доме №42 по улице Сююмбике.
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