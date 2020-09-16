Самара, , 08:56 — REGNUM Мужчину обвиняют в склонении своей знакомой к употреблению наркотиков в Самаре. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый склонил свою приятельницу к употреблению наркотика. Следователи считают, что он знал о том, что женщина ранее не употребляла наркотические средства.

В июне текущего года обвиняемого задержали. В ходе осмотра у него был обнаружен героин массой 0,65 гр. По словам задержанного, наркотик был приобретен им для личного употребления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам склонения к употреблению наркотиков, а также по признакам незаконного приобретения и хранения наркотических средств.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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