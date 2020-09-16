Уфа, , 08:37 — REGNUM В Башкирии в асфальтоукладчик врезался управляемый 46-летней женщиной легковой автомобиль, три человека погибли и один пострадал. Об этом 16 сентября журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, трагедия произошла в Краснокамском районе, на шестом километре автодороги Арлан — Ашит.

«46-летняя жительница города Агидель за рулём ВАЗ-2107 на участке ремонтных работ совершила наезд на асфальтоукладчик марки Vogele», — говорится в сообщении.

В результате столкновения, находившаяся за рулём женщина, и её пассажиры — 58-летний мужчина и 32-летняя женщина — погибли на месте. 18-летний мужчина, также находившийся в автомобиле, с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.