Каракас, , 08:22 — REGNUM Перевозивший наркотики самолёт, зарегистрированный в США, уничтожен средствами ПВО Венесуэлы. Об этом венесуэльский министр внутренних дел Нестор Ревероль написал в своём микроблоге в Twitter, приложив снимки с места крушения воздушного судна.

По словам министра, нелегальное воздушное судно засекли радары Командования всеобъемлющей воздушно-космической обороны (CODAI). В соответствии с законом о контроле за комплексной защитой воздушного пространства самолёт был уничтожен. О судьбе экипажа не сообщается.

На снимках видно, что переднюю часть самолёта полностью уничтожил огонь. На земле лежат обугленные обломки. Хвост самолёта частично уцелел, на нем хорошо различимо изображение американского флага.

Как сообщало ИА REGNUM, перевозивший наркотики самолёт с американской регистрацией незаконно вторгся в воздушное пространство Венесуэлы со стороны штата Сулия.

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