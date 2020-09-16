Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:02 — REGNUM В результате столкновения патрульного автомобиля ГИБДД и пассажирского автобуса в Кемеровской области под Новокузнецком пострадал полицейский. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По последним данным, ДТП произошло 15 сентября примерно в 20:30 (16:30 мск) на 3-м километре автомобильной дороги Новокузнецк — Осинники.

«В результате столкновения служебного автомобиля ГИБДД ВАЗ-2112 и автобуса Hyundai пострадал сотрудник полиции», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что по факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автомобиль Nissan Juke сбил женщину с младенцем в Выборгском районе Санкт-Петербурга днем 15 сентября.