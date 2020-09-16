Томск, , 07:57 — REGNUM В Томской области врачам больницы скорой медицинской помощи №2 удалось спасти ребёнка 1,5 года, поступившего с сильным ожогом пищевода в тяжёлом состоянии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона, мальчик отравился жидкостью для очистки труб.

«Пятнадцать дней он провел в реанимации, сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет», — отметил главврач больницы Андрей Караваев.

В связи с этим он призвал родителей хранить средства бытовой химии в недоступных для детей местах. Врач напомнил, что многие средства имеют приятный запах и сладковатый привкус, что может привлечь детей, активно изучающих окружающий мир, в том числе на вкус.

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