Кызыл, , 07:45 — REGNUM В Туве правоохранители задержали грабителей магазина, похитивших сейф с 6 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в дежурную часть ранее поступило сообщение о возгорании в магазине.

«Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили, что в помещение неизвестные проникли, взломав навесной замок входной двери. Чтобы скрыть следы совершённой кражи, подожгли склад организации», — отметили в ведомстве.

В кратчайшие сроки полицейским удалось установить личности злоумышленников и задержать их. Ими оказались двое ранее судимых жителей Кызыла и посёлка Каа-Хем. У них в ходе обыска изъяли 4 млн рублей, которые вернули хозяину магазина. Остальные деньги грабители успели потратить на покупку машины. Автомобиль также был изъят.

Уголовные дела возбуждены сразу по нескольким статьям. Задержанные заключены под стражу.