Иерусалим, , 07:32 — REGNUM ВВС Израиля утром 16 сентября в ответ на массированный ракетный обстрел атаковали несколько военных объектов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

По данным военных, всего с прошлой ночи по территории Израиля из Газы было выпущено 15 ракет.

«В ответ наши ВВС нанесли удары по целям ХАМАС в Газе, включая завод по производству оружия и взрывчатых веществ и военную базу. Мы продолжим противодействовать любым попыткам нападения на Израиль», — говорится в тексте.

Напомним, что произведённый ранее обстрел городов Ашкелон и Ашдод на побережье произошёл во время церемонии подписания мирного соглашения между Израилем, Бахрейном и ОАЭ в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, из сектора Газа в направлении Израиля утром 16 сентября было запущено несколько ракет.

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