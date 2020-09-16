Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:16 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил пепел на высоту до 3,5 километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 километров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в Северо-Курильске пеплопада не было зафиксировано, запах сероводорода также не ощущался. По данным МЧС РФ, жизнедеятельности на острове пепловый выброс не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 сентября, вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 1,8 км над уровнем моря. Опасности для жизнедеятельности пепловый выброс не представлял.

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