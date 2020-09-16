Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в штатах Флорида и Орегон, говорится в распространённом 15 сентября сообщении Белого дома.

В штате Флорида усилия местных властей будут направлены на преодоление последствий урагана «Салли», им будет оказана помощь со стороны федерального правительства.

В штате Орегон власти предпринимают усилия для ликвидации последствий сильных лесных пожаров. Федеральная помощь штату будет оказана для предоставления субсидий лишившимся жилья, дешевых кредитов населению, покрытия убытков граждан и предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Орегон от природных пожаров погибли 10 человек