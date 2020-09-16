Биробиджан, , 07:14 — REGNUM Гребень паводка на Амуре у села Ленинское в Еврейской АО уйдёт вниз по течению в среду, 16 сентября. Жителей населённых пунктов, которые попадают под угрозу затопления, предупредили об опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

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На утро 16 сентября уровень воды в Амуре у села Ленинское составил 971 см, это на 121 см выше границы опасного явления. Рост воды продолжается.

Специалисты прогнозируют, что уже сегодня, 16 сентября, гребень паводка уйдёт вниз по течению Амура. Под угрозой затопления будут посёлки Николаевка, Приамурский и им. Тельмана Смидовичского района ЕАО. Там уже провели берегоукрепительные работы, возведение насыпей и дамб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области в селе Ленинское после прорыва дамбы из-за паводка на Амуре принято решение закрыть сельскохозяйственный техникум.