Тюмень, , 06:51 — REGNUM В Тюмени на один миллион рублей оштрафован Сибирский учебный центр «Спас» за взятку председателю комитета образования администрации города Ялуторовска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что руководительница учебного центра в апреле 2019 года через посредника передала чиновнице взятку в размере 109 тыс. рублей за содействие в заключении договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников образования.

В отношении Сибирского учебного центра «Спас» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). суд приговорил фирму к штрафу в миллион рублей.

В отношении бывшего председателя комитета образования администрации Ялуторовска рассматривается уголовное дело о получении взятки.