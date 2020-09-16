Грязи, Липецкая область, , 07:03 — REGNUM В Липецкой области ранним утром 16 сентября в районе города Грязи сошли с рельсов восемь вагонов грузового состава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Грязи-Орловские ЮВЖД г. Грязи «на ж/д путях произошёл сход восьми вагонов грузового ж/д состава» поступило в диспетчерский центр МЧС в 05:08 16 сентября.

По предварительным данным, пострадавших во время ЧП нет. Дополнительная информация уточняется.

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