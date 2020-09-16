Горно-Алтайск, , 06:46 — REGNUM В Горно-Алтайске завершился процесс над предпринимателем, обвиняемого в невыплате зарплаты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 145 УК РФ.

По данным следствия, с 1 мая по 31 июля 2017 года он не платил зарплату своему сотруднику, как отмечается, «из корыстной и иной личной заинтересованности». В результате образовалась задолженность в размере 70 тыс. рублей.

Ранее суд постановил взыскать с работодателя зарплату, а также 8 тыс. рублей за неиспользованный отпуск. Однако предприниматель снова не стал платить, хотя на его банковских счетах имелась крупная сумма денег.

В результате судья признал его виновным и приговорил подсудимого к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

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