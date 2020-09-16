Баунтовский район, Бурятия, , 06:37 — REGNUM В тайге в Баунтовском района Бурятии найден труп мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, предположительно это человек, ранее ушедший с золоторудного участка Уакит в 30 км от села Багдарин.

27-летний мужчина, как отмечается, ушёл с участка в неизвестном направлении 12 сентября и не вернулся. В его поисках были задействованы пятеро спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

«Спасатели за 3 дня поисков обследовали 50 км леса в труднодоступной местности. Вчера они нашли труп. Предположительно, это и есть потерявшийся человек. Тело передано сотрудникам полиции. Работы завершены», — добавили в агентстве.

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