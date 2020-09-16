Иерусалим, , 06:46 — REGNUM Из сектора Газа в направлении Израиля утром 16 сентября было запущено несколько ракет. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«ПРЯМО СЕЙЧАС: залп ракет запускается из Газы по южной части Израиля», — говорится в тексте.

Ранее военные сообщили об объявлении на юге страны воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики сектора Газа запустили несколько ракет по территории Израиля. Обстрел городов Ашкелон и Ашдод на побережье произошёл во время церемонии подписания мирного соглашения между Израилем, Бахрейном и ОАЭ в Вашингтоне. По предварительным данным, система «Железный купол» смогла сбить одну из ракет.

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