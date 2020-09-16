Ханты-Мансийск, , 06:16 — REGNUM В Югре вынесен приговор бывшей корреспондентке телерадиокомпании «Югория», убившей знакомого. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на информацию из суда.

Напомним, трагедия произошла утром 5 марта 2020 года в одной из квартир жилого дома по улице Мира в Ханты-Мансийске. В ходе ссоры 33-летняя хозяйка квартиры нанесла своему гостю не менее двух ударов ножом в область груди. От полученных ранений мужчина скончался. Женщина сама вызвала полицию.

Суд приговорил её к шести годам колонии. У осуждённой двое малолетних детей, она активно сотрудничала со следствием, что стало смягчающим обстоятельством.

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