Бай-Тайгинский район, Тува, , 06:12 — REGNUM В Туве местная жительница предстанет перед судом за совершение дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое малолетних детей. Ещё одному ребёнку был причинён тяжкий вред здоровью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Трагедия произошла днём 18 июня в Бай-Тайгинском районе. 29-летняя обвиняемая, не имея водительских и находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль Toyota Camry и, не справившись с управлением, перевернулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных тяжелых травм скончались 8-летняя и 5-летняя девочки, а 9-летний пассажир получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в машине находились девять человек. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, собрано достаточно доказательств. В связи с этим документы направлены в суд.

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