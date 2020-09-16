Катманду, , 05:35 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на севере Непала, сообщает непальский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 11 километрах к юго-западу от населенного пункта Кодари. Его очаг залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что жители Непала из разных районов ощутили подземные толчки. Пострадавших или разрушений не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Фиджи. Пострадавших не было.

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