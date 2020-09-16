Якутск, , 05:44 — REGNUM В Якутии 16 сентября тушат 14 лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минэкологии республики.

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Природные возгорания зафиксированы в Алданском, Горном, Чурапчинском и Таттинском районах. Восемь пожаров локализованы в Горном, Алданском, Амгинском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Таттинском улусах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 861 га.

За прошедшие сутки ликвидировано два пожара в Горном районе площадью 210 га. В зоне контроля — три. На тушении огня задействовано 379 человек, 82 единицы техники.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда действуют 10 термоточек на общей площади 55 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области рядом с посёлком Уптар горит лес. Пожар тушат с 13 сентября.