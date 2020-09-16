Петропавловск-Камчатский, , 05:28 — REGNUM В Мильково на Камчатке при проведении капитального ремонта многоквартирного трёхэтажного дома с крыши упал рабочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК.

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Следствие выяснило, что падение мужчины с крыши трёхэтажного дома произошло из-за нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Рабочий получил тяжкие телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, строительный манипулятор, который придавил рабочего на стройплощадке в Петербурге, мог упасть из-за сильного порыва ветра.