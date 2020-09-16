Село Чурапча, Якутия, , 05:21 — REGNUM В Якутии в Чурапчинском районе возбуждено уголовное дело на подпольного зубного техника, который вёл медицинскую деятельность без лицензии и причинил вред здоровью человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокураты республики.

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В ходе следствия было установлено, что мужчина практиковал зубопротезную деятельность в частном доме без разрешительных документов.

Один из местных жителей в марте 2020 года решил воспользоваться небезопасной услугой — поставить зубной протез. Подпольный техник повредил ему десну, остановить кровотечение смогли лишь в больнице.

«Потерпевший был госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом «острый вирусный гепатит «D» на фоне хронического вирусного гепатита «В». Обвиняемый вину признал полностью и возместил ущерб, причиненный здоровью потерпевшего», — пояснили в прокуратуре.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. Зубному технику грозит лишение свободы до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области были зафиксированы частные случаи подпольных абортов.