Село Чурапча, Якутия, 16 сентября 2020, 05:21 — REGNUM В Якутии в Чурапчинском районе возбуждено уголовное дело на подпольного зубного техника, который вёл медицинскую деятельность без лицензии и причинил вред здоровью человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокураты республики.
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В ходе следствия было установлено, что мужчина практиковал зубопротезную деятельность в частном доме без разрешительных документов.
Один из местных жителей в марте 2020 года решил воспользоваться небезопасной услугой — поставить зубной протез. Подпольный техник повредил ему десну, остановить кровотечение смогли лишь в больнице.
«Потерпевший был госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом «острый вирусный гепатит «D» на фоне хронического вирусного гепатита «В». Обвиняемый вину признал полностью и возместил ущерб, причиненный здоровью потерпевшего», — пояснили в прокуратуре.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. Зубному технику грозит лишение свободы до трёх лет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области были зафиксированы частные случаи подпольных абортов.