Биробиджан, , 03:55 — REGNUM В селе Ленинское Еврейской автономной области произошла протечка дренажной трубы в теле дамбы. Спасателям удалось ослабить протечку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В место прорыва ссыпали более 300 тонн скальной породы, бетонные блоки, 8 тыс. мешков с пескогравием. После 10 часов непрерывной работы протечку удалось ослабить. На месте происшествия дежурят спасатели.

Уровень воды в Амуре у сёл Ленинское, Кукелево и Нижнеленинское повысился ещё на 22 см и составляет 964 см. Это на 114 см выше отметки опасных явлений.

На укреплении и наращивании дамбы работают 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу.