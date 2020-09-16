Веллингтон, , 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.

Все пострадавшие являются пассажирами автобуса. Шестеро из них доставлены в больницу. Проводится расследование по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября при столкновении пассажирского поезда с техническим составом в чешском городе Кдина пострадали по меньшей мере 13 человек.

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