Прага, , 01:17 — REGNUM Взрывы на складе боеприпасов в городе Билина на северо-западе Чехии произошли из-за самовоспламенения пороха, передает Чешское радио.

На складе, который принадлежит полиции, хранилось около 150 кг пороха. Пожар, начавшийся после взрывов, ликвидирован. Пострадавших в ходе инцидента нет. В настоящее время производится оценка материального ущерба от взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, после взрывов на складе боеприпасов в Билине были эвакуированы жители домов, расположенных в радиусе полукилометра от места инцидента, а в въезд в город был перекрыт.

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