Альбукерке, США, , 22:33 — REGNUM О массовой гибели птиц в американском штате Нью-Мексико сообщает 15 сентября CNN.

По словам профессора Университета Нью-Мексико Марты Десмонд, в штате погибло за последнее время гигантское количество птиц — чёрных дроздов и воробьёв.

Десмонд «Судя по тому, что мы видим, речь идёт о сотнях тысячах или даже о миллионах птиц».

Учёный пояснила, что мёртвых птиц находят также в штатах Техас и Колорадо и на территории Мексики.

Предположительно, гибель птиц вызвана лесными пожарами в штате Калифорния: из-за стихийного бедствия миграция птиц происходит не вовремя и потому они гибнут, не успев накопить жировые запасы.

Напомним, пожарами охвачены не только леса Калифорнии, но и Орегон, а также ещё восемь западных американский штатов. Насчитывается порядка 90 действующих очагов.

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