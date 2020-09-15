Курган, 15 сентября 2020, 21:47 — REGNUM В Курганской области спасатели ищут двух пожилых грибников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пока не увенчались успехом поиски женщины 1931 года рождения, которая 8 сентября ушла из дома за грибами в лесной массив в районе станции Пивкино Щучанского района. С 14 сентября ведутся поиски грибника 1935 года рождения, который ушёл в лес вблизи деревни Бурматово Сафакулевского района. Мужчина не давал о себе знать с 12 сентября.
В поисках, помимо спасателей, задействованы волонтёры и жители поселений.