Москва, , 20:36 — REGNUM В Москве баржа с подъемным краном при прохождении под Крымским мостом повредила конструкцию смотровых люлек, сообщает 15 сентября Интерфакс со ссылкой на столичную транспортную прокуратуру.

Около 06:00 мск неопущенная мачта крана баржи зацепила и оторвала металлический рельс, по которому передвигаются смотровые люльки.

Никто из людей не пострадал. Несущие конструкции моста не повреждены.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.

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