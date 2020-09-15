Шахты, Ростовская область, , 19:50 — REGNUM Крупный пожар, вспыхнувший на центральном рынке города Шахты Ростовской области, полностью ликвидирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Полная ликвидация пожара на центральном рынке на проспекте Победа Революции объявлена в 19:09 мск, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее были опубликованы фотографии с места происшествия на шахтинском рынке. Площадь пожара, которому был присвоен третий ранг сложности, составила 900 кв. метров.

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