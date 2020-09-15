Челябинск, , 19:21 — REGNUM В Челябинской области 16 сентября ожидаются сильные дожди и ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики.

Как отмечают в региональном управлении МЧС, в связи с этим возможны аварии на объектах энергосистем, повреждения линий электропередачи, падение деревьев и т.д. При ухудшении обстановки органам власти рекомендовано привести муниципальные подразделения в режим повышенной готовности, а также принять дополнительные меры по защите граждан и территорий от ЧС.

Также спасатели просят жителей региона быть бдительными и строго следовать рекомендациям. Как сообщало ИА REGNUM, также непогода ожидается в Свердловской области.