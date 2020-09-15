Шахты, Ростовская область, , 18:45 — REGNUM Пожар на рынке в городе Шахты (Ростовская область) ликвидирован, сообщили 15 сентября в пресс-службе МЧС РФ.

Открытое горение было ликвидировано в 17:33 мск. Для борьбы с огнём от МЧС был привлечён 51 человек личного состава, задействовано 14 единиц техники. С места ЧП эвакуированы три десятка человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Шахтах на проспекте Победы Революции начался в 16:08 мск. Загорелись торговые павильоны.

В 16:25 мск пожару был присвоен ранг сложности №2, а ещё через час — №3. В 16:53 мск пожар был локализован на площади 900 кв. м.

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