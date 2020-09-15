Курган, , 18:45 — REGNUM В Кургане главный инженер строительной фирмы обвиняется в гибели двух рабочих из-за нарушений правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что в июне 2020 года во время строительных работ на территории автосервиса погибли два электросварщика и был травмирован третий. Пострадавшие были допущены главным инженером к работе на высоте без инструктажа, с использованием металлических лесов высотой шесть метров, без токоотвода в зоне прохождения провода линии электропередачи.

При передвижении работниками перекатываемой вышки верхняя часть лесов приблизилась к проводу линии электропередачи. По причине отсутствия ограждения электросети и необходимого заземления возникла электрическая дуга с провода на вышку, и от удара током высокого напряжения двое рабочих погибли, третий был госпитализирован с травмой ноги.

Главный инженер строительной фирмы обвиняется по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.