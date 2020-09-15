Рыбинск, Ярославская область, , 18:44 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области убиты две несовершеннолетние девочки 8 и 13 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление следственного комитета России по Ярославской области.

Место преступления СУ СКР по ЯО

Преступления совершено днем 15 сентября в микрорайоне «Волжский» города Рыбинска.

«В городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Ярославской области.

В прокуратуре Ярославской области уточняют, что уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

«Семья девочек переехала в Ярославскую области около месяца назад из Омской области. Погибших обнаружила мать, вернувшись с работы. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин. Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов поставил на контроль ход и результаты расследования», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Фрагмент ориентировки Yarnews.net

По Рыбинску распространена ориентировка на подозреваемого в совершении преступления. Мужчине 40 лет, сообщается, что он может передвигаться на велосипеде.