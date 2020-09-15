Ижевск, , 18:38 — REGNUM В Удмуртии по факту гибели двоих подростков под рухнувшим бараком в Сарапуле возбудили ещё одно уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Дело возбуждено в отношении 48-летней женщины — начальника одного из управлений городской администрации.

По данным следствия, женщина была по должности обязана контролировать снос аварийного здания. Однако свои обязанности она выполняла ненадлежащим образом.

Сейчас чиновница задержана, готовится ходатайство об избрании в ее отношении меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 сентября в Сарапуле рухнули межэтажные перекрытия деревянного нежилого дома барачного типа. Под завалами погибли двое подростков, третий находившийся с ними мальчик не пострадал. Причиной происшествия в МЧС назвали ветхость строительных конструкций.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Глава администрации города Александр Ессен говорил, что по документам дом числился снесённым, однако он был ликвидирован не полностью — подрядчик оставил неразобранным первый этаж с перекрытиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Рухнувший на подростков дом в Удмуртии по документам был снесён