Шахты, Ростовская область, 15 сентября 2020, 18:29 — REGNUM Появились фотографии с места крупного пожара, который вспыхнул на центральном рынке города Шахты Ростовской области. Спасатели эвакуировали 30 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 15 сентября.
В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 900 кв. метров. Причина возгорания будет установлена позднее.
ИА REGNUM напоминает, что пожару был присвоен третий ранг сложности. К ликвидации привлечено более десяти единиц техники и 35 человек.
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