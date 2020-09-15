Шахты, Ростовская область, , 18:29 — REGNUM Появились фотографии с места крупного пожара, который вспыхнул на центральном рынке города Шахты Ростовской области. Спасатели эвакуировали 30 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 15 сентября.

Пожару присвоен третий ранг сложности ГУ МЧС России по Ростовской области

В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 900 кв. метров. Причина возгорания будет установлена позднее.

ИА REGNUM напоминает, что пожару был присвоен третий ранг сложности. К ликвидации привлечено более десяти единиц техники и 35 человек.

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