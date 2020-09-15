Сарапул, Удмуртия, , 18:26 — REGNUM Обрушившийся барак, под завалами которого погибли двое подростков в Сарапуле, должен был быть снесён до 1 июня текущего года частным лицом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Есть акт, подписанный специалистом, о том, что дом был снесен, но остался строительный мусор на участке, таким образом, договор был закрыт и снят с учета. Как выяснилось, снесен он был не до конца, подрядчик оставил неразобранным первый этаж с перекрытиями», — пояснил глава города Александр Ессен.

До настоящего момента ветхое здание полностью разобрано.

В рамках расследования уголовного дела по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») задержан 44-летний подозреваемый. Следствие планирует обратиться в суд для избрания в его отношении меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днем 12 сентября. Рухнули межэтажные перекрытия деревянного нежилого дома барачного типа. Причиной происшествия в МЧС назвали ветхость строительных конструкций.

По предварительным данным, в заброшенном доме в Сарапуле находились трое подростков. В результате обрушения погибли мальчики в возрасте 13 и 14 лет. Третий подросток не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: После гибели двух подростков под рухнувшим домом в Удмуртии возбудили дело

Читайте развитие сюжета: В Удмуртии возбудили ещё одно дело из-за гибели подростков при обрушении