Ижевск, , 18:17 — REGNUM Управление уголовного розыска МВД по Удмуртии разыскивает двоих девочек, 2008 и 2007 годов рождения, которые ушли из дома 11 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

Одна из девочек проживает на улице Баранова, другая — на Воткинском шоссе. До настоящего времени они домой не вернулись, об их местонахождении ничего не известно.

Обеим девочка на вид 13−14 лет, рост около 157−160 см, худощавого телосложения. У одной темно-русые волосы, передние пряди окрашены в черный цвет, глаза серые. Носит очки для зрения с круглыми линзами. На указательном пальце левой руки татуировка в виде звезды.

Вторая пропавшая также с темными волосами, лицо бледное, глаза карие.

Обе были одеты в джинсы, топик и ветровки: бежевую и черную.

В полиции призвали сообщать любую информацию о местонахождении детей по телефону: 8−904−310−31−60.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ломоносовском районе Ленинградской области идут активные поиски двух несовершеннолетних братьев, в возрасте 11 и 13 лет. 11 сентября они ушли гулять и не вернулись.