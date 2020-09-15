Москва, , 18:02 — REGNUM В Москве произошёл инцидент при прохождении баржей Крымского моста, сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

Мост оказался повреждён, однако несущие конструкции не пострадали.

«Стрела находившегося на ней крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался и повис», — цитирует ТАСС информацию ГБУ.

Сейчас специалисты проводят демонтаж повреждённого элемента. При этом объект по-прежнему функционирует.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызыльская межрайонная прокуратура Тувы выявила подвесной пешеходный мост через реку Усть-Элегест, который не числится в муниципальной собственности села.

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